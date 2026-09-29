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29 сентября, 19:00

Культура

Итоговый этап проекта "Дорога в цирк. Это серьезно" стартовал в Москве

Итоговый этап проекта "Дорога в цирк. Это серьезно" стартовал в Москве

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Итоговый этап проекта "Дорога в цирк. Это серьезно" стартовал в Москве. Основные события развернулись в Центре содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Юрия Никулина".

За 5 лет из детского циркового фестиваля проект превратился в национальную площадку, которая дает юным артистам возможность показать свои номера, получив профессиональную обратную связь, а также совершенствовать технику и сценическое мастерство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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