Итоговый этап проекта "Дорога в цирк. Это серьезно" стартовал в Москве. Основные события развернулись в Центре содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Юрия Никулина".

За 5 лет из детского циркового фестиваля проект превратился в национальную площадку, которая дает юным артистам возможность показать свои номера, получив профессиональную обратную связь, а также совершенствовать технику и сценическое мастерство.

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