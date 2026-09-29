"Новости дня": москвичам предложат скидку 20% на рыбу ко Дню старшего поколения

Москвичам предложат скидку 20% на рыбу и морепродукты ко Дню старшего поколения. Акция пройдет 1 октября в районах Митино и Косино-Ухтомский.

Скидка также распространяется на деликатесы из отдела готовой еды. Выбранные продукты бесплатно приготовят в зоне "Готовим на месте".

Для жителей старшего возраста также действует постоянная скидка 15% с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00.

Подробнее – в программе "Новости дня".