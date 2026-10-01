"Мой район. Место встречи": Таганский район с Ниной Шацкой

Таганский район – это не просто место на карте, а сцена под открытым небом. Там театр живет не только в зданиях, но и в переулках, во дворах, в самой атмосфере. В районе родился режиссер Константин Станиславский, а актер Владимир Высоцкий выходил на легендарные подмостки.

В этом выпуске заслуженная артистка России Нина Шацкая, для которой Таганка стала родным домом, прогулялась по театральным местам района и рассказала, как город вдохновляет ее на творчество.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".