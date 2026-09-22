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22 сентября, 08:55

Город

"Время московское": 1985 год

"Время московское": 1985 год

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В 1985 году в обиходе появилось новое слово – перестройка. В жизни москвичей поменялось многое: настроения, мода, школа.

Как на самом деле расследовали первый в Союзе случай заражения ВИЧ-инфекцией? Зачем на Арбате пришлось выкапывать дома из-под земли? За что москвичи прозвали Михаила Горбачева "Лимонадным Джо"? Что за феномен советской аэробики, перевернувшей сознание граждан?

Чем жила столица в 1985 году? Об этом – в программе "Время московское".

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