"Время московское": 1985 год

В 1985 году в обиходе появилось новое слово – перестройка. В жизни москвичей поменялось многое: настроения, мода, школа.

Как на самом деле расследовали первый в Союзе случай заражения ВИЧ-инфекцией? Зачем на Арбате пришлось выкапывать дома из-под земли? За что москвичи прозвали Михаила Горбачева "Лимонадным Джо"? Что за феномен советской аэробики, перевернувшей сознание граждан?

Чем жила столица в 1985 году? Об этом – в программе "Время московское".