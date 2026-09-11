В Московском зоопарке продолжается осенняя акция по сбору желудей и дубовых листьев. Принести их можно до 20 сентября – они станут материалом для игрушек животных и украшения вольеров. Пункт приема работает ежедневно с 09:00 до 20:00.

Листья и желуди нужно упаковать в бумажные или тканевые пакеты – пластик не принимают. Это не единственная возможность помочь обитателям зоопарка. Помимо желудей и листьев, до конца ноября принимают тыкву, кукурузу, кабачки и головы подсолнухов.

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