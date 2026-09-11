Альпака Горжетка впервые стала мамой в Московском зоопарке

В Московском зоопарке альпака по кличке Горжетка впервые стала мамой. У нее родился самец, который унаследовал черный окрас отца и уже уверенно стоит на ногах.

Пока малыш держится рядом с матерью. Старшая сестра Горжетки, родившаяся в июне, проявляет к нему активный интерес и пытается познакомиться. Она уже в три раза крупнее новорожденного, поэтому Горжетка отгоняет ее толчками и плевками.

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