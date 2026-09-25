"Мой район. Место встречи": район Свиблово с Ликой Нифонтовой

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о столичном районе Свиблово. Вместе с народной артисткой РФ Ликой Нифонтовой зрители прогуляются по обновленной пойме Яузы, вспомнят, каким был район в 80-е, и узнают его легенды и историю.

Герои программы побывают у отреставрированной башни-каланчи на Сельскохозяйственной улице и узнают, какие артефакты нашли археологи в усадьбе Свиблово. Также Нифонтова расскажет о своей первой съемной квартире, где начиналась ее семейная жизнь с Сергеем Урсуляком.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".