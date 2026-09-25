Ко Всемирному дню туризма в столице пройдут активности

Ко Всемирному дню туризма в столице пройдут интересные активности. Например, с 25 по 27 сентября в центрах "Москва" можно получить один из 600 буклетов с заданиями для специального квеста по известным городским местам. Среди них – Северный речной вокзал, "Остров мечты", Тверская площадь, "Матрешка Москвы" в "Зарядье".

Кроме того, стартует акция "Московские истории", которая объединила более 160 площадок и свыше 500 экскурсий. Желающие смогут побывать за кулисами Театра Российской армии, изучить старинные усадьбы, оценить исторические станции метро или выбрать другие маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.