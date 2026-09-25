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25 сентября, 08:00

Город

Насыщенная программа пройдет в московских парках в выходные

Насыщенная программа пройдет в московских парках в выходные

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Насыщенную программу подготовили московские парки. В выходные, 26 и 27 сентября, можно будет посетить экологический и музыкальный фестивали, отправиться на экскурсию или выбрать мастер-класс.

Например, в усадьбе Воронцово пройдут экскурсии по старинной архитектуре и концерты кельтских арф, а в парке "Северное Тушино" организуют уроки живописи и научное шоу. Большинство мероприятий бесплатные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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