Насыщенная программа пройдет в московских парках в выходные

Насыщенную программу подготовили московские парки. В выходные, 26 и 27 сентября, можно будет посетить экологический и музыкальный фестивали, отправиться на экскурсию или выбрать мастер-класс.

Например, в усадьбе Воронцово пройдут экскурсии по старинной архитектуре и концерты кельтских арф, а в парке "Северное Тушино" организуют уроки живописи и научное шоу. Большинство мероприятий бесплатные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.