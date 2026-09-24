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24 сентября, 11:45

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"Мой район. Место встречи": Академический район с Ларисой Вербицкой

"Мой район. Место встречи": Академический район с Ларисой Вербицкой

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Академический район стал родным для известной телеведущей, заслуженной артистки РФ Ларисы Вербицкой. В этом выпуске она покажет свой необычный дом, созданный итальянским архитектором Джулиано Моретти. Зрители узнают историю экспериментальных домов района, а также увидят любимые места Вербицкой.

В выпуске расскажут, как можно стать научным волонтером в любом возрасте, для кого открывают запасники Дарвиновского музея, как подготовить свой сад к осени, и нужно ли подкармливать цветы в сентябре-октябре.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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