24 сентября, 11:45Город
"Мой район. Место встречи": Академический район с Ларисой Вербицкой
Академический район стал родным для известной телеведущей, заслуженной артистки РФ Ларисы Вербицкой. В этом выпуске она покажет свой необычный дом, созданный итальянским архитектором Джулиано Моретти. Зрители узнают историю экспериментальных домов района, а также увидят любимые места Вербицкой.
В выпуске расскажут, как можно стать научным волонтером в любом возрасте, для кого открывают запасники Дарвиновского музея, как подготовить свой сад к осени, и нужно ли подкармливать цветы в сентябре-октябре.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".