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23 сентября, 08:15

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В Москве появились зоны тихого отдыха с перголами, качелями, беседками и садовыми диванами

В Москве появились зоны тихого отдыха с перголами, качелями, беседками и садовыми диванами

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В Москве появились новые зоны тихого отдыха с перголами, качелями, беседками и садовыми диванами.

Такие пространства создали на Ладожской улице в сквере "Немецкий рынок", на Большой Переяславской улице и в Нововатутинском проспекте. Их расположили в стороне от наиболее активных участков, но рядом с детскими площадками и спортивными кластерами. Форматы отдыха сосредоточены на одной территории, но не мешают друг другу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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