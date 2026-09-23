В Москве появились зоны тихого отдыха с перголами, качелями, беседками и садовыми диванами

В Москве появились новые зоны тихого отдыха с перголами, качелями, беседками и садовыми диванами.

Такие пространства создали на Ладожской улице в сквере "Немецкий рынок", на Большой Переяславской улице и в Нововатутинском проспекте. Их расположили в стороне от наиболее активных участков, но рядом с детскими площадками и спортивными кластерами. Форматы отдыха сосредоточены на одной территории, но не мешают друг другу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.