"Улицы московские": Нижняя Сыромятническая улица

На улице Нижней Сыромятнической в старину располагалась слобода мастеров-сыромятников. Позже улица стала обычной московской промзоной. Там были сплошь фабрики и заводы. Теперь бывший индустриальный квартал рядом с Яузой стал популярным центром современного искусства.

Почему Сыромятническую улицу разделили на две части – Нижнюю и Верхнюю? Какая трагедия связана с Хлудовской богадельней? Где находится одна из семи официальных копий статуи Давида?

Об этом – в программе "Улицы московские".