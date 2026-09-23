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23 сентября, 11:45

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"Улицы московские": Нижняя Сыромятническая улица

"Улицы московские": Нижняя Сыромятническая улица

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На улице Нижней Сыромятнической в старину располагалась слобода мастеров-сыромятников. Позже улица стала обычной московской промзоной. Там были сплошь фабрики и заводы. Теперь бывший индустриальный квартал рядом с Яузой стал популярным центром современного искусства.

Почему Сыромятническую улицу разделили на две части – Нижнюю и Верхнюю? Какая трагедия связана с Хлудовской богадельней? Где находится одна из семи официальных копий статуи Давида?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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