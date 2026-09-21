"Улицы московские": Оружейный переулок

Оружейный переулок – это одна из самых загадочных улиц Москвы. Дома там стоят только по одной стороне, и это отнюдь не задумка архитекторов, просто вторая половина улицы исчезла.

Куда делись все дома с четной стороны улицы? Почему из одного двора переулка в 1977 году исчез памятник революционеру Владимиру Ленину? Кто помог Оружейному проспекту в 60-е годы стать вровень с европейскими улицами? Какой неподтвержденный слух сохранил жизнь дому в самом начале переулка?

Об этом – в программе "Улицы московские".