"Мой район. Место встречи": "Мосволонтер" с Илоной Броневицкой

Заслуженная артистка РФ Илона Броневицкая расскажет, как устроена экосистема волонтерской помощи в Москве: какие направления она включает, сколько людей уже примкнули к движению, и с чего начать свой путь в добровольчестве.

Также в выпуске расскажут, как москвичи становятся волонтерами целыми семьями, и почему добрые дела – это не просто тренд, а образ жизни для тысяч горожан. Вместе с гостями студии также обсудят, как семейное волонтерство меняет отношения между родителями и детьми.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".