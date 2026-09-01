"Качество жизни": врач рассказала о пользе прогулок в лесу

Жители больших городов привыкли отдыхать с телефоном, в кафе или торговых центрах, но в Японии давно используют другой способ восстановления – "лесные ванны". Как прогулка по лесу может снижать уровень стресса?

Как деревья, свежий воздух и звуки природы влияют на давление? Правда ли, что даже 20 минут в парке помогают мозгу "перезагрузиться"? Можно ли получить такой эффект в московском парке, а не в лесу? И кому прогулки на природе особенно нужны?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт, эндокринолог Елена Бондарева.