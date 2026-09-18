Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Хорошёво-Мнёвники с Александром Серовым

"Мой район. Место встречи": район Хорошёво-Мнёвники с Александром Серовым

Театру юных москвичей исполняется 90 лет

Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Москвичи выберут лучшие рыбные продукты на платформе "Активный гражданин"

Среднее время ожидания в очереди к мощам Спиридона достигло 7 часов в Москве

Очередной этап обновления завершили в Парке Горького

Общественный штаб Москвы: более 1 млн человек выбрали электронное голосование

Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте

"М24 х Ticketland": главные культурные события Москвы

Собянин рассказал о внедрении московских разработок корпорациями по всей России

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" Дмитрий Харатьян вместе с народным артистом РФ Александром Серовым отправится в район Хорошёво-Мнёвники.

У района есть особая атмосфера, благодаря которой он становится естественной декорацией для кино и музыкальных клипов. Вместе с Александром Серовым и режиссером Андреем Соболевым речь пойдет о Москве как городе кино.

Также вспомнят эпоху первых советских клипов, выяснят, почему настоящие городские локации вдохновляют режиссеров, и как среди городского ритма найти место для тишины и восстановления.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика