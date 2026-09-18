18 сентября, 11:30Город
"Мой район. Место встречи": район Хорошёво-Мнёвники с Александром Серовым
В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" Дмитрий Харатьян вместе с народным артистом РФ Александром Серовым отправится в район Хорошёво-Мнёвники.
У района есть особая атмосфера, благодаря которой он становится естественной декорацией для кино и музыкальных клипов. Вместе с Александром Серовым и режиссером Андреем Соболевым речь пойдет о Москве как городе кино.
Также вспомнят эпоху первых советских клипов, выяснят, почему настоящие городские локации вдохновляют режиссеров, и как среди городского ритма найти место для тишины и восстановления.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".