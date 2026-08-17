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17 августа, 11:15

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"Мой район. Место встречи": район Покровское-Стрешнево с Владимиром Хотиненко

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В районе Покровское-Стрешнево находится одна из старейших усадеб Москвы, которая пережила пожары и запустение и была отреставрирована в 2026 году. В парке на реке Химке живут бобры, занесенные в Красную книгу Москвы.

Житель района, режиссер и народный артист России Владимир Хотиненко расскажет о Покровском-Стрешневе и своем хобби, связанном с коллекционированием гербариев. Москвовед проведет экскурсию по усадьбе и расскажет об истории района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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