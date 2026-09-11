Собянин рассказал о новых высокотехнологичных производствах Москвы

Практически каждый месяц в Москве открываются новые высокотехнологичные производства, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Например, компания "Велфарм-М" завершает строительство второй очереди завода для организации полного цикла производства препаратов для лечения онкологических, гормональных, эндокринных и аутоиммунных заболеваний. Свыше 70% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Продукция будет поставляться по всей России и в другие страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.