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22 сентября, 11:25

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"Мой район. Место встречи": район Северное Тушино с Сергеем Сафроновым

"Мой район. Место встречи": район Северное Тушино с Сергеем Сафроновым

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" иллюзионист, актер и телеведущий Сергей Сафронов отправится в Северное Тушино. Он вспомнит знаковые места своего детства и первую роль в кино.

Также в выпуске расскажут о древних находках на территории Алешкинского археологического комплекса, легендах о пропавшем кладе Лжедмитрия II и строительстве канала "Москва – Волга".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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