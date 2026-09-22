"Мой район. Место встречи": район Северное Тушино с Сергеем Сафроновым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" иллюзионист, актер и телеведущий Сергей Сафронов отправится в Северное Тушино. Он вспомнит знаковые места своего детства и первую роль в кино.

Также в выпуске расскажут о древних находках на территории Алешкинского археологического комплекса, легендах о пропавшем кладе Лжедмитрия II и строительстве канала "Москва – Волга".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".