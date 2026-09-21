"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Олегом Фоминым

В новом выпуске в Мещанском районе заслуженный артист РФ, режиссер, сценарист и продюсер Олег Фомин прогуляется по знаковым местам молодости: от Щепкинского училища до Центрального дома моделей. Он расскажет, какие истории навсегда связали его жизнь с районом.

Также в выпуске поговорят о том, как преображается Мещанский район, расскажут, где там найти спортивные и досуговые площадки и почему гулять стало еще приятнее.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".