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21 сентября, 17:45

Общество

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

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Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, которым в этот раз был Бутырский.

Победителя выбрали с помощью рандомайзера. Им в этот раз стал Михаил, номер телефона которого заканчивается на 24-30.

Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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