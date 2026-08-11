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11 августа, 11:55

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"Улицы московские": Газетный переулок

"Улицы московские": Газетный переулок

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Газетный переулок – место с характером. Здесь всегда ценили сообщества, содружества, союзы и людей, которые готовы вместе делать общее дело.

Почему в ресторане при кооперативном доме Союза композиторов никогда не звучала музыка? Как обычный переулок превратился в место притяжения любителей печатного слова? Зачем композитора Марка Минкова вызывали к министру МВД? И как юные поэты-футуристы умудрились вывести из себя мирных вегетарианцев?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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