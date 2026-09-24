Москвичи могут посмотреть фильм "Как Иван в сказку попал" в кинотеатрах города

Семейный фильм-приключение "Как Иван в сказку попал" показывают во всех кинотеатрах Москвы. По сюжету мальчик Иван Добрынин, который не верит в волшебство, случайно оказывается в сказочном мире.

В фильме снялись Мария Аронова, Виктор Бычков, Илья Виногорский, Ирина Горбачева и певица Пелагея. Для некоторых актеров это первый опыт работы в сказочном жанре.

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