"Мой район. Место встречи": Тверской район с Антоном Табаковым    

Детство и юность известного актера театра и кино Антона Табакова прошли в Тверском районе Москвы. Среди самых ярких воспоминаний той поры – его родной двор на одной из Тверских-Ямских улиц и театр "Современник", где служили его знаменитые родители Олег Табаков и Людмила Крылова.

В этом выпуске актер пройдется по любимым местам в районе. Зрители узнают, что нового появилось, и как бережно Москва сохраняет знаковые исторические объекты. Также гости выпуска побывают на Тверском бульваре и узнают, как фестивали и выставки от "Моспитомца" помогают четвероногим друзьям обрести новых владельцев.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".