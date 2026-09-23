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23 сентября, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": Тверской район с Антоном Табаковым    

"Мой район. Место встречи": Тверской район с Антоном Табаковым    

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Детство и юность известного актера театра и кино Антона Табакова прошли в Тверском районе Москвы. Среди самых ярких воспоминаний той поры – его родной двор на одной из Тверских-Ямских улиц и театр "Современник", где служили его знаменитые родители Олег Табаков и Людмила Крылова.

В этом выпуске актер пройдется по любимым местам в районе. Зрители узнают, что нового появилось, и как бережно Москва сохраняет знаковые исторические объекты. Также гости выпуска побывают на Тверском бульваре и узнают, как фестивали и выставки от "Моспитомца" помогают четвероногим друзьям обрести новых владельцев.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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