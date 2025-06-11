11 июня, 07:50Город
"Мой район. Место встречи": Пресненский, часть 2-я
Пресненский район – один из самых масштабных и разноплановых в Москве. Здесь сочетаются светский центр столицы, деловой кластер, бывшие промзоны и знаковые памятники архитектуры конструктивизма.
В новом выпуске заслуженный артист России Даниил Спиваковский поделится воспоминаниями о детстве и юности, проведенных у Патриарших прудов. Также в выпуске – рассказ научного директора Московского планетария Фаины Рублевой о развитии главной астрономической площадки столицы.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".