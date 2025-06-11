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Новости

11 июня, 07:50

Город

"Мой район. Место встречи": Пресненский, часть 2-я

"Мой район. Место встречи": Пресненский, часть 2-я

Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы ко Дню России

Выставка "Сны моей весны" открылась в Парке Горького

"Московский патруль": москвич может лишиться квартиры из-за родственников супруги

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"Московский патруль": суд вынес приговор убийце скейтера на западе столицы в 2024 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

"Мой район. Новости": в Щукине открыли бесплатный корт для падел-тенниса

"Это Москва. Туризм": прогулки на лодках в парках

Пресненский район – один из самых масштабных и разноплановых в Москве. Здесь сочетаются светский центр столицы, деловой кластер, бывшие промзоны и знаковые памятники архитектуры конструктивизма.

В новом выпуске заслуженный артист России Даниил Спиваковский поделится воспоминаниями о детстве и юности, проведенных у Патриарших прудов. Также в выпуске – рассказ научного директора Московского планетария Фаины Рублевой о развитии главной астрономической площадки столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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