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22 июня, 11:55

Город

"Улицы московские": улица Талалихина

"Улицы московские": улица Талалихина

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Сотни лет на улице Талалихина занимались мясом. Не зря ее историческое название – Мясная-Бульварная. Однако жители этого квартала преуспели не только в производстве колбас и сосисок.

Как на Талалихина обнаружили уникальный подземный рассол, аналогичный по составу с водой Мертвого моря? Где наладили первое в стране производство пенициллина? На какой площадке репетировала певица Мирей Матье? Почему легендарного аса Виктора Талалихина хотели признать негодным к летной службе?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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