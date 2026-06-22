"Улицы московские": улица Талалихина

Сотни лет на улице Талалихина занимались мясом. Не зря ее историческое название – Мясная-Бульварная. Однако жители этого квартала преуспели не только в производстве колбас и сосисок.

Как на Талалихина обнаружили уникальный подземный рассол, аналогичный по составу с водой Мертвого моря? Где наладили первое в стране производство пенициллина? На какой площадке репетировала певица Мирей Матье? Почему легендарного аса Виктора Талалихина хотели признать негодным к летной службе?

Об этом – в программе "Улицы московские".