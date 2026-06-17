"Улицы московские": Люсиновская улица

Люсиновская улица – одна из самых необычных улиц в центре Москвы. Здесь всего за несколько кварталов можно увидеть причудливую смену эпох и архитектурных стилей, а за каждым поворотом скрываются удивительные истории.

Как французскому парфюмеру Брокару Люсиновская помогла создать крупнейшую в мире парфюмерную империю? Какую культовую сцену из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" снимали в местных дворах? И какой клад искали в 90-е в особняке купца Агабека Кеворкова?

Об этом – в программе "Улицы московские".