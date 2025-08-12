"Мой район. Новости": в РФ штрафы за шумные авто ночью могут вырасти в 10 раз

В России законопроект о повышении штрафов за шумные поездки по ночам готовят ко второму чтению. Сумма может вырасти в 10 раз. Проект предлагает задерживать автомобили с модифицированными глушителями, а уровень шума измерять специальными приборами с видеокамерами.

Сейчас уровень шума измеряют с помощью комплекса фотовидеофиксации "Эфир". Также сотрудник полиции может остановить водителя, полагаясь на собственный слух.

При этом чаще всего на нарушителей жалуются жители центра Москвы и владельцы квартир около больших открытых площадок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".