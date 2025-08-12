Форма поиска по сайту

12 августа, 23:50

Транспорт

"Мой район. Новости": в РФ штрафы за шумные авто ночью могут вырасти в 10 раз

"Мой район. Новости": в РФ штрафы за шумные авто ночью могут вырасти в 10 раз

Турникеты нового поколения появятся в метро Москвы

В Москве установят 4,5 тыс новых турникетов метро до конца 2031 года

В столичном метро появятся турникеты с виброоткликом для слабовидящих пассажиров

"Мой район. Новости": новая трамвайная линия появится у Останкинской телебашни

Трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД-3 Останкино

В "Манеже" показали новые турникеты для столичного метро

Сергей Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы

ЦОДД предупредил о дорожной обстановке в Москве 12 августа

В Москве с 16 августа отменят маршрут электробуса с675

В России законопроект о повышении штрафов за шумные поездки по ночам готовят ко второму чтению. Сумма может вырасти в 10 раз. Проект предлагает задерживать автомобили с модифицированными глушителями, а уровень шума измерять специальными приборами с видеокамерами.

Сейчас уровень шума измеряют с помощью комплекса фотовидеофиксации "Эфир". Также сотрудник полиции может остановить водителя, полагаясь на собственный слух.

При этом чаще всего на нарушителей жалуются жители центра Москвы и владельцы квартир около больших открытых площадок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

