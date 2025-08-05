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05 августа, 18:00

Спорт

"Мой район. Новости": физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

"Мой район. Новости": физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным гаражом появится в Останкинском районе. Здесь будет четыре крытых бассейна, а также три круглогодичных. Последние установят под открытым небом.

Внутри здания откроют тренажерный зал, студию единоборств и детский клуб. Кроме того, там же появится спа-комплекс с разными видами бань, где клиенты смогут отдыхать после тренировок.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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