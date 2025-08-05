"Мой район. Новости": физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

Физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным гаражом появится в Останкинском районе. Здесь будет четыре крытых бассейна, а также три круглогодичных. Последние установят под открытым небом.

Внутри здания откроют тренажерный зал, студию единоборств и детский клуб. Кроме того, там же появится спа-комплекс с разными видами бань, где клиенты смогут отдыхать после тренировок.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".