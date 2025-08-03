"Локомотив" одержал победу над "Пари НН" в третьем туре РПЛ

Столичные футбольные клубы "Локомотив" и "Динамо" провели матчи в третьем туре российской премьер-лиги. "Локомотив" на выезде победил нижегородский "Пари НН" со счетом 3:2. "Динамо" уступил "Краснодару", пропустив один мяч. В другой игре тура "Крылья Советов" из Самары разгромили "Ростов" на выезде со счетом 4:1.

В Красноярском крае из-за плохой погоды отменили масштабные заплывы через Енисей. Соревнования на длинные дистанции в 3 и 12 километров были сняты с программы. Однако синоптики прогнозируют потепление до 15 градусов и солнце, поэтому решение о проведении заплыва на 3 километра могут пересмотреть.

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