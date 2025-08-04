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04 августа, 14:30

Спорт

Москвичи могут сдать нормативы в рамках проекта "ГТО в парках"

Москвичи могут сдать нормативы в рамках проекта "ГТО в парках"

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Горожан приглашают сдать нормативы ГТО, а также позаниматься спортом с профессиональными инструкторами в рамках проекта "ГТО в парках".

Занятия проходят на 10 локациях, среди которых парк "Панфиловский", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", а также парки "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Кроме того, тренировки ведутся в парках Измайловском, Олимпийской деревни, "Академическом", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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