Москвичи могут сдать нормативы в рамках проекта "ГТО в парках"

Горожан приглашают сдать нормативы ГТО, а также позаниматься спортом с профессиональными инструкторами в рамках проекта "ГТО в парках".

Занятия проходят на 10 локациях, среди которых парк "Панфиловский", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", а также парки "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Кроме того, тренировки ведутся в парках Измайловском, Олимпийской деревни, "Академическом", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.