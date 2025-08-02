Российские пловцы завоевали серебро ЧМ в смешанной эстафете

Фото: AP Photo/Lee Jin-man

Российские пловцы завоевали серебро в смешанной эстафете на дистанции 4x100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, передает РИА Новости.

В составе российской команды выступали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Они проплыли дистанцию за 3 минуты 19,68 секунды.

Американские спортсмены заняли первое место. Им удалось преодолеть дистанцию за 3 минуты 18,48 секунды и тем самым установить мировой рекорд.

На этих же соревнованиях россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер заняли второе место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. В финале они набрали 428,70 балла, уступив китайским спортсменам Чжу Цзыфэну и Чэн Цзылуну, которые стали победителями с результатом 429,63 балла.