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21 июля, 06:15

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"Мой район. Новости": на ярмарке в районе Аэропорт появились первые лисички

"Мой район. Новости": на ярмарке в районе Аэропорт появились первые лисички

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На столичной ярмарке в районе Аэропорт появились первые лисички. Грибы привезли с лесных опушек Владимирской, Тамбовской, Липецкой и Рязанской областей. Лисички рекомендуют шинковать мельче, а готовить с картошкой, луком или сметаной.

Продавцы советуют выбирать грибы насыщенного рыжего цвета и хранить в холодильнике, а мыть только перед готовкой. В лисичках содержится много каротина, витаминов D и группы B. Если гриб немного горчит, достаточно подержать его в воде 40 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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