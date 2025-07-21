"Мой район. Новости": на ярмарке в районе Аэропорт появились первые лисички

На столичной ярмарке в районе Аэропорт появились первые лисички. Грибы привезли с лесных опушек Владимирской, Тамбовской, Липецкой и Рязанской областей. Лисички рекомендуют шинковать мельче, а готовить с картошкой, луком или сметаной.

Продавцы советуют выбирать грибы насыщенного рыжего цвета и хранить в холодильнике, а мыть только перед готовкой. В лисичках содержится много каротина, витаминов D и группы B. Если гриб немного горчит, достаточно подержать его в воде 40 минут.

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