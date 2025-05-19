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19 мая, 23:59

Общество

"Мой район. Новости": для выпускников организовали встречу с психологом перед экзаменами

"Мой район. Новости": для выпускников организовали встречу с психологом перед экзаменами

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Встреча выпускников с психологом Викторией Дмитриевой "Я молодец! Как мотивировать себя сегодня, завтра и всегда" прошла во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Ребятам рассказали, как оставаться продуктивными в самые волнительные моменты и грамотно настроиться на экзамены без ущерба для здоровья.

Следующая встреча состоится в малом амфитеатре парка "Зарядье" 25 мая. Гостей ждет лекция нейрофизиолога, профессора МГУ Вячеслава Дубынина. Он расскажет, как преодолеть стресс в сложные периоды, улучшить память и усвоить информацию. Для участия нужно зарегистрироваться на портале "Школа Москва".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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