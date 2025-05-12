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Новости

12 мая, 10:45

Город

"Мой район. Новости": в Бутырском районе начали заселение новостройки по реновации

"Мой район. Новости": в Бутырском районе начали заселение новостройки по реновации

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Новостройка на улице Милашенкова в Бутырском районе готова принять новых жильцов. Квартиры по программе реновации получили жители трех старых домов. Возле комплекса обустроили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Дом расположен недалеко от метро "Фонвизинская", рядом – школы, детсады и магазины. Чтобы переезд прошел комфортно, на первом этаже работает центр информирования, специалисты которого отвечают на все вопросы москвичей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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