"Мой район. Новости": в Бутырском районе начали заселение новостройки по реновации

Новостройка на улице Милашенкова в Бутырском районе готова принять новых жильцов. Квартиры по программе реновации получили жители трех старых домов. Возле комплекса обустроили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Дом расположен недалеко от метро "Фонвизинская", рядом – школы, детсады и магазины. Чтобы переезд прошел комфортно, на первом этаже работает центр информирования, специалисты которого отвечают на все вопросы москвичей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".