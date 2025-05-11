Жители Филевского парка переехали в новые квартиры по реновации

В районе Филевский парк возвели современную многоэтажку на месте двух старых пятиэтажек. В доме около 350 квартир. Новоселами стали жители домов на улицах Герасима Курина, Пивченкова и Ватутина. Они переехали в светлые квартиры с отделкой, установленной сантехникой и бытовыми удобствами.

Дом находится в нескольких минутах ходьбы от метро, во дворе оборудованы детская площадка и зоны отдыха. Рядом – школы, детсады и магазины. В столице продолжается второй этап программы реновации – только в этом году расселили около 80 домов.

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