"Мой район. Новости": новый дом по программе реновации начали заселять в Бескудникове

В районе Бескудниково началось заселение нового дома, построенного по программе реновации. В него переедут около 200 жителей пятиэтажного дома на Дмитровском шоссе.

Новостройка расположена в пяти минутах ходьбы от старого дома, что значительно упростит адаптацию на новом месте. Жильцы получат равнозначные квартиры с готовой отделкой.

Для удобства на первом этаже дома работает центр информирования по переселению. В рабочие дни там можно бесплатно получить консультации по вопросам переезда и помощь в оформлении документов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".