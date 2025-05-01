Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 00:50

Город

"Мой район. Новости": новый дом по программе реновации начали заселять в Бескудникове

"Мой район. Новости": новый дом по программе реновации начали заселять в Бескудникове

"Торги Москвы": участки под масштабные инвестиционные проекты

Жители Патриарших прудов попросили запретить самокаты и мопеды

Фотовыставка "Музыка Победы" открылась в сквере Московского метрополитена

"Сити": где попробовать вкусный шашлык в Москве

Два автомобиля столкнулись на МСД

ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт вечером 30 апреля

Москвичей предупредили о заторах на дорогах в сторону области

Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

Затруднения на вылетных магистралях в столице ожидаются вечером 30 апреля

В районе Бескудниково началось заселение нового дома, построенного по программе реновации. В него переедут около 200 жителей пятиэтажного дома на Дмитровском шоссе.

Новостройка расположена в пяти минутах ходьбы от старого дома, что значительно упростит адаптацию на новом месте. Жильцы получат равнозначные квартиры с готовой отделкой.

Для удобства на первом этаже дома работает центр информирования по переселению. В рабочие дни там можно бесплатно получить консультации по вопросам переезда и помощь в оформлении документов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городреновациявидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика