30 апреля, 18:35 (обновлено 30.04.2025 18:49)Происшествия
Маршрут электробусов изменили на улице Покровке из-за ДТП
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Маршрут следования электробусов м3 и м3к был временно изменен в районе дома № 3/7 на улице Покровке в Москве из-за аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как уточнило транспортное ведомство, электробусы следовали по Чистопрудному бульвару и Мясницкой улице, минуя остановки "Покровка, 17", "Армянский переулок" и "Ильинские ворота".
В связи с изменениями горожан и гостей столицы призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.
В 18:42 Дептранс сообщил о возобновлении работы электробусов по привычному маршруту.
Ранее автомобиль столкнулся с автобусами маршрутов 594 и 65 на Кронштадтском бульваре. Авария произошла возле дома № 3, строения 13. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением. В результате пострадал пассажир одного из автобусов.
Кроме того, на Волоколамском шоссе маршрутка Next столкнулась с грузовиком. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести.
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