Маршрут электробусов изменили на улице Покровке из-за ДТП

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршрут следования электробусов м3 и м3к был временно изменен в районе дома № 3/7 на улице Покровке в Москве из-за аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнило транспортное ведомство, электробусы следовали по Чистопрудному бульвару и Мясницкой улице, минуя остановки "Покровка, 17", "Армянский переулок" и "Ильинские ворота".

В связи с изменениями горожан и гостей столицы призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

В 18:42 Дептранс сообщил о возобновлении работы электробусов по привычному маршруту.

Ранее автомобиль столкнулся с автобусами маршрутов 594 и 65 на Кронштадтском бульваре. Авария произошла возле дома № 3, строения 13. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением. В результате пострадал пассажир одного из автобусов.

Кроме того, на Волоколамском шоссе маршрутка Next столкнулась с грузовиком. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести.

