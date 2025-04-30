Восстановлено движение в Огородном проезде после ДТП

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Движение в Огородном проезде, в районе дома 14, восстановлено, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Немногим ранее на указанном участке дороги опрокинулась бетономешалка, задев четыре машины. В результате чего движение автомобилей было затруднено и автомобилистам приходилось выбирать альтернативные маршруты.

Один из свидетели произошедшего отмечал, что водитель бетономешалки потерял управление над транспортным средством, когда совершал поворот.

Также специалисты восстановили движение транспорта на отрезке 2-й Институтской улицы после того, как там упало дерево. Для ликвидации последствий были задействованы оперативные службы города.