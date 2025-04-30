Затруднения на вылетных магистралях в столице ожидаются вечером 30 апреля из-за последнего рабочего дня перед длинными майскими праздниками. На фоне этого ЦОДД выпустил предупреждение с призывом выезжать за город после 19:00.

При этом наибольший поток автомобилей в направлении области прогнозируется 1 мая. В пятницу и субботу, 2-го и 3-го числа, в Москве будет на 20–30 тысяч машин больше, чем в будние дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.