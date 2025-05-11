Заморозки и дожди ожидаются в московском регионе в начале недели

До минус 5 градусов может опускаться температура в ночные и утренние часы в Москве и области. Об этом предупредили в МЧС. Погодные аномалии сохранятся до 14 мая. При этом днем температура будет в пределах плюс 7–9 градусов, сообщили синоптики.

В Центре погоды "Фобос" уточнили, что в самой столице ночные температуры составят от плюс 2 до плюс 4, а в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки до минус 2. Горожан просят быть внимательными на дорогах и тепло одеваться.

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