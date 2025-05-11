Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 15:15

Общество

Заморозки и дожди ожидаются в московском регионе в начале недели

Заморозки и дожди ожидаются в московском регионе в начале недели

"Мой район. Новости": в Вешняках почти полвека хранят память об Алие Молдагуловой

Заморозки ожидаются в Москве по ночам с 12 по 14 мая

Ученые заявили об ускорении глобального потепления

В Москве выросло число людей с поллинозом

Китайские агентства предлагают россиянкам до 15 тысяч долларов за донорство яйцеклеток

Аналитики назвали страны с самыми дорогими и самыми дешевыми обедами

Стоимость выпускных в России выросла на 20%

Синоптики пообещали 12 градусов тепла в Москве 12 мая

В Москве предложили запретить катание на лошадях по улицам города

До минус 5 градусов может опускаться температура в ночные и утренние часы в Москве и области. Об этом предупредили в МЧС. Погодные аномалии сохранятся до 14 мая. При этом днем температура будет в пределах плюс 7–9 градусов, сообщили синоптики.

В Центре погоды "Фобос" уточнили, что в самой столице ночные температуры составят от плюс 2 до плюс 4, а в отдельных районах Подмосковья возможны заморозки до минус 2. Горожан просят быть внимательными на дорогах и тепло одеваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика