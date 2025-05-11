"Мой район. Новости": в Вешняках почти полвека хранят память об Алие Молдагуловой

В районе Вешняки ученики школы № 1512 уже много лет с особым уважением чтят подвиг Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. На территории школы установлен мемориал, а внутри работает музей, где собраны документы, фотографии, фронтовые письма и форма девушки-снайпера.

Алия Молдагулова в 18 лет отправилась на фронт и за несколько месяцев уничтожила 78 врагов. Ее подвиг стал символом мужества, а экскурсии в школьном музее проводят сами ученики – юные экскурсоводы знают историю героини наизусть.

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