Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 05:30

Город

"Мой район. Новости": новый пешеходный мост связал станции метро в Текстильщиках

"Мой район. Новости": новый пешеходный мост связал станции метро в Текстильщиках

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Новый пешеходный мост появился между вестибюлями выходов станций метро "Текстильщики" на Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линиях. Для Москвы этот переход стал важным инфраструктурным объектом, который сделает ежедневную пересадку для тысяч пассажиров быстрее и комфортнее.

Там предусмотрены две группы эскалаторов с четырьмя подъемными механизмами с каждой стороны. Также есть лифт для маломобильных групп населения. Ширина моста почти восемь метров, что обеспечит перемещение до 16 тысяч пассажиров в час.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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