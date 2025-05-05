"Мой район. Новости": новый пешеходный мост связал станции метро в Текстильщиках

Новый пешеходный мост появился между вестибюлями выходов станций метро "Текстильщики" на Таганско-Краснопресненской и Большой кольцевой линиях. Для Москвы этот переход стал важным инфраструктурным объектом, который сделает ежедневную пересадку для тысяч пассажиров быстрее и комфортнее.

Там предусмотрены две группы эскалаторов с четырьмя подъемными механизмами с каждой стороны. Также есть лифт для маломобильных групп населения. Ширина моста почти восемь метров, что обеспечит перемещение до 16 тысяч пассажиров в час.

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