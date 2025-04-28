Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 19:30

Культура

"Сити": подборка спектаклей на майские праздники в Москве

"Сити": подборка спектаклей на майские праздники в Москве

"Сити": топ фестивалей на майские праздники в Москве

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку спектаклей, которые можно посмотреть в Москве в начале мая.

На сцене театра Вахтангова 4 мая покажут пластический спектакль из Калуги под названием "Метель" по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. Историю о побеге девушки на тайное венчание расскажут через современный танец без слов.

В театре Терезы Дуровой 7 мая состоится показ спектакля "Любой ценой" из Екатеринбурга. Драма разворачивается в Великобритании накануне Первой мировой войны, а зрители становятся свидетелями разбирательства в зале суда. В финале постановки публике предложат проголосовать за исход истории.

Подробнее – в программе "Сити".

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