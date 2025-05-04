Ученые предупредили о падении на Землю советской станции "Космос-482"

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Советская космическая межпланетная станция "Космос-482" рухнет на Землю в начале мая. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на прогноз голландского ученого Марко Лангбрука.

Космический аппарат должен был приземлиться на Венере еще в 1970-е годы, но из-за неисправности так и не покинул земную орбиту. Последние 53 года он продолжал оставаться там, постоянно снижаясь.

Лангбрук предполагает, что "Космос-482" упадет на Землю примерно 10 мая. По его расчетам, аппарат размером около одного метра и весом почти 500 килограммов врежется в планету со скоростью 242 километра в час, если останется целым и не сгорит в атмосфере.

Он подчеркнул, что аппарат должен был пережить спуск через плотную атмосферу Венеры, поэтому он скорее всего выдержит спуск на Землю. Но парашютная система после стольких лет вряд ли сработает.

"Хотя это и не лишено риска, нам не стоит слишком беспокоиться", – успокоил ученый.

По его данным, аппарат относительно небольшой, поэтому риск пострадать от падения объекта сравним с вероятностью получить урон от метеорита. Кроме того, человек скорее получит удар молнией, чем на него упадет космическая станция или метеорит, сказал специалист.

Предполагается, что космический корабль скорее всего рухнет в воду, где-то между 51,7 градуса северной и южной широты. Но не исключено и падение на один из участков суши.

По данным ведущего инженера Института прикладной математики имени Келдыша Виктора Воропаева, аппарат упадет на планету 12–14 мая. В беседе с "МК" он уточнил, что это произойдет где-то в южных районах России, но точных прогнозов ученые не делают.

Ранее агентство NASA повысило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года до 3,8%. Также были уточнены размеры астероида – его диаметр составляет 53–67 метров. Наблюдения за объектом планируется продолжить в мае. Кроме того, не исключен вариант столкновения небесного тела с Землей.

