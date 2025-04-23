"Мой район. Новости": пенсии за май поступят досрочно

Майские пенсии в этом году поступят раньше обычного. Деньги начнут перечислять до 30 апреля – это коснется всех, кто получает выплаты через банки. Обычно средства приходят с 1-го по 5-е число, но сроки сдвинулись из-за праздников.

Досрочно начислят все виды пенсий – страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Если человек получает и другие выплаты от Социального фонда, они тоже поступят заранее.

Те, кто получает пенсию через отделения "Почты России", получат деньги по привычному графику – с 3 по 25 мая.

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