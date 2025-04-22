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22 апреля, 17:30

Транспорт

В столице выбран победитель конкурса на высотный проект в Филях

В столице выбран победитель конкурса на высотный проект в Филях

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В Москве определили победителя международного конкурса на лучшую концепцию городского вокзала Фили. Она выполнена на высоком техническом уровне и в будущем обеспечит комфортные и быстрые пересадки между метро, МЦД и наземным транспортом.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, такую концепцию вокзала еще не реализовывали в городе. Она сочетает интеграцию разных видов транспорта, общественное пространство и культурный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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