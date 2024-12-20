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Новости

20 декабря, 16:35

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"Мой район. Новости": Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

"Мой район. Новости": Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Сергей Собянин: более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет

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Сергей Собянин открыл еще один флагманский центр в Москве. Он заработал на базе больнице имени Пирогова. Здесь пациенты получают полный комплекс услуг, от диагностики до реанимации. Все обследования проводят в рекордно короткие сроки.

Медучреждение разместилось в одном из отреставрированных корпусов больницы. Его главной особенностью стал уникальный операционный блок, который позволяет проводить высокотехнологичные операции. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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