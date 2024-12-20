"Мой район. Новости": Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Сергей Собянин открыл еще один флагманский центр в Москве. Он заработал на базе больнице имени Пирогова. Здесь пациенты получают полный комплекс услуг, от диагностики до реанимации. Все обследования проводят в рекордно короткие сроки.

Медучреждение разместилось в одном из отреставрированных корпусов больницы. Его главной особенностью стал уникальный операционный блок, который позволяет проводить высокотехнологичные операции. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".