"Мой район. Новости": пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае в сентябре

Первые пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае в столице в сентябре 2024 года. На это время запланированы тестовые поездки.

Движением транспортное средство будет управлять самостоятельно – за действиями трамвая проследит водитель. Первые испытания этого транспорта начались в мае на маршруте № 10 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". Он прошел уже около 400 километров.

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