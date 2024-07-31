Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:40

Транспорт

"Мой район. Новости": пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае в сентябре

"Мой район. Новости": пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае в сентябре

Новости часа: Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

ВСМ откроют дополнительные возможности для развития страны

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

В столичном метро обновят навигацию из-за переименования станции "Коммунарка"

Власти Москвы выделят более 34 млрд рублей на строительство ВСМ до Санкт-Петербурга

Станцию "Коммунарка" Сокольнической линии переименуют в "Новомосковскую"

Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Дептранс рассказал о дорожной обстановке в Москве 31 июля

Медленные зоны появились в Нескучном саду и на Воробьевых горах

Первые пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае в столице в сентябре 2024 года. На это время запланированы тестовые поездки.

Движением транспортное средство будет управлять самостоятельно – за действиями трамвая проследит водитель. Первые испытания этого транспорта начались в мае на маршруте № 10 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". Он прошел уже около 400 километров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика