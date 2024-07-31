31 июля, 16:40Транспорт
"Мой район. Новости": пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае в сентябре
Первые пассажиры смогут прокатиться на беспилотном трамвае в столице в сентябре 2024 года. На это время запланированы тестовые поездки.
Движением транспортное средство будет управлять самостоятельно – за действиями трамвая проследит водитель. Первые испытания этого транспорта начались в мае на маршруте № 10 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская". Он прошел уже около 400 километров.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".