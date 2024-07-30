Скорость электросамокатов ограничили в Нескучном саду и на Воробьевых горах

Фото: телеграм-канал "Парк Горького"

Скорость электросамокатов ограничили до 10 километров в час на территории Нескучного сада и Воробьевых гор в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Парка Горького.

"Теперь на территории Нескучного сада и природного заказника "Воробьевы горы" введены медленные зоны", – отмечается в сообщении.

Парк напомнил, что в мае был введен временный запрет на использование электросамокатов на территории Партера, от главного входа до Андреевского пешеходного моста, из-за работ по благоустройству. Кроме того, был закрыт основной маршрут для движения велосипедов и самокатов, который проходит от Крымского до Андреевского пешеходного моста.

После завершения работ медленная зона в 15 километров в час сохранится. Кроме того, также будет действовать запрет проезда в пешеходной части парка.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос о возможности полного запрета использования электросамокатов на улицах. По его словам, в нижнюю палату поступают предложения полностью ограничить использование электросамокатов для передвижения по улицам. В связи с этим он задал своим читателям вопрос, необходима ли такая мера.

